Washington, DC.- La recuperación del mercado laboral en EE.UU es un hecho, acelerándose en mayo, con 559,00 nuevos puestos de empleo. Así lo confirmó la Oficina de Estadísticas Laborales, este viernes, “La tasa de desempleo cayó al 5,8%”.

Al mismo tiempo, las expectativas de los analistas pronosticaban 650,000 puestos de trabajo añadidos en mayo. Al tiempo, se estima que la tasa de desempleo disminuyó en 0.3 puntos porcentuales en el quinto mes del año.

Aunque millones de personas siguen desempleadas o han tenido que abandonar la fuerza laboral. Las empresas se quejan de la escasez de trabajadores. Por su parte, las mismas están aumentando los salarios para atraer y retener empleados.

