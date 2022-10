Rechazo de sindicato ferroviario BMWED reactiva la tensión

Washington, DC.- Los miembros del sindicato ferroviario BMWED, encargados de construir y mantener vías, rechazaron el acuerdo tentativo de contrato con un comité que representa a los principales ferrocarriles de carga de Estados Unidos.

The Brotherhood of Maintenance of Way Employes (BMWED), que representa a más de 11.000 trabajadores, destacó que el rechazo da como resultado un período de «statu quo» donde el sindicato podrá renegociar con los transportistas de carga Clase I.

Ver más: «Acuerdo tentativo» en The White House en torno a la huelga de trenes

En este sentido, el sindicato detalló que la votación, «indica que hay mucho trabajo por hacer para establecer la buena voluntad y mejorar la moral que han quebrado los ejecutivos de los ferrocarriles y los administradores de fondos de cobertura de Wall Street».

Miembros del sindicato ferroviario BMWED rechazan un acuerdo tentativo de contrato con los ferrocarriles de Estados Unidos

En septiembre, el presidente Biden destacó que otros sindicatos donde se incluyen los que representan a miles de trabajadores, y el National Carriers’ Conference Committee (NCCC), habían estrechado un acuerdo tentativo. Esto evitó una huelga muy costosa para el país, que pudo paralizar las cadenas de suministro de EE. UU.

BMWED members reject Tentative Agreement with Class I rail carriers. Read more here:https://t.co/x9J2vfWB3G — BMWED (@BMWEDIBT) October 10, 2022

Automáticamente, los grupos ferroviarios acordaron un período de reflexión. Considerado una parte estándar del proceso de ratificación en caso de que la votación falle. Esto con el propósito de evitar cualquier cierre.

Ver más: U.S. Department of Labor debatirá nueva regla sobre contratistas

Finalmente, en el mes de septiembre una división de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales concluyó en un acuerdo de contrato tentativo mejorado con la NCCC. Esta nació tras un primer rechazo de sus miembros.

Video: LACCC lanza plataforma digital para que emprendedores puedan ofertar sus productos sin costo