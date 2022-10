U.S. Department of Labor debatirá nueva regla sobre contratistas

Washington, DC.- De acuerdo con fuentes inherentes al asunto se espera que una regla sobre contratistas que fue propuesta por el U.S. Department of Labor se publique este martes, la misma define si los trabajadores de las empresas de viajes compartidos, minoristas y de entrega son identificados erróneamente como contratistas independientes.

Por ahora los detalles de la nueva regla no se han publicado. Sin embargo, se espera que esta agencia modele este punto sobre la base legal que indica que las personas que dependen, económicamente, de una empresa terminan siendo empleados.

En este sentido, los expertos legales precisaron que ir más allás para expandir el grupo de trabajadores debería pasar por recibir beneficios. Para esto, este martes a las 9:30 am (Hora del Este), habrá una conferencia de prensa.

La conferencia de prensa contará con Seema Nanda, procuradora de trabajo y Jessica Looman, administradora principal adjunta de horas y salarios. Sin embargo, no se ha detallado ningún aspecto sobre los tópicos a debatir.

