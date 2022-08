Incendio descontrolado deja cuatro fallecidos

Los Ángeles, CA.- El incendio descontrolado McKinney en el norte de California dejó cuatro personas fallecidas mientras trataban de huir del incendio, en solo apenas tres días, que ya es considerado el más destructivo del año en la costa oeste del país.

Este incendio fue bautizado como McKinney por la localidad donde se originó. El mismo arrasó desde el viernes más de 23.000 hectáreas y un centenar de edificios entre la frontera de los estados de Oregón y California.

Por el momento, el incendio McKinney está amenazando al emblemático Parque Nacional de Yosemite. Por su parte, la oficina del Sheriff del condado californiano de Siskiyou informó que los equipos de emergencia localizaron dos cuerpos en sus residencias destruidas por las llamas.

Por su parte, las autoridades informaron que por el momento no hay más desaparecidos. Además, ya se evacuaron a más de 3.000 residentes. Aunado a decenas de turistas que estaban acampando en los bosques aledaños al área del incendio.

En este sentido, el US Forest Service hay más de 1.000 efectivos pese a que la contención del fuego no supera el 0%, incrementado la descarga de rayos, fuertes vientos y un intenso humo.

