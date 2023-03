Quiebra el Silicon Valley Bank (SVB)

Santa Clara,CA.- Los reguladores de Estados Unidos cerraron el Silicon Valley Bank (SVB), el viernes 10 de marzo, por no poder recaudar los fondos suficientes para cubrir la venta de activos, afectados por las altas tasas de interés.

El Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) -que protege depósitos hasta de $250.000- tomó control de los depósitos de sus clientes en la mayor caída de una entidad bancaria en Estados Unidos desde el año 2008.

Como consecuencia, los clientes del SVB intentaron retirar todos sus fondos. Ocasionando un efecto dominó de terror sobre el sector bancario en general. Sin embargo, los funcionarios calmaron a los ahorristas, que cerraron el banco con el objetivo de «proteger a los depositantes asegurados».

Del mismo modo, las autoridades aseguraron que los clientes tendrán acceso a su dinero, «a más tardar el lunes por la mañana». De manera que, el dinero recaudado por la venta de los activos del banco se destinará a los depositantes que no están asegurados.

1/1 The FDIC today created the Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to protect insured depositors of Silicon Valley Bank, which was closed this morning by state bank regulators in California. 🧵https://t.co/87KpYGKymy

— FDIC (@FDICgov) March 10, 2023