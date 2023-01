¿Falta dinero en cuentas de clientes de Bank of America?

Charlotte, NC.- Clientes de Bank of America se quejaron en masa de una supuesta falta de dinero en sus cuentas.

En las redes sociales los clientes se quejaban el miércoles de que faltaba dinero en depósitos y transacciones de Zelle.

La etiqueta #ZelleDown se hizo tendencia en algunos países mientras cada usuario reportaba lo que sucedía con su saldo.

There’s a Bank of America issue where zelle transfers after 1/9 arent being reflected in the balances of ur bank account. I almost lost my mind when I saw $2,000 was missing from my account.

Not accepting calls because of “extenuating circumstances” is insane. CALL ME!!!

— Greggie Murphy (@gregNEVERchills) January 18, 2023