Binance como regulador ante colapso de criptomonedas

Charlotte, NC.- El mercado de criptomonedas está sacudiéndose y muchos analistas prevén un colapso de las criptos, por ende Changpeng Zhao, CEO de Binance, tiene la difícil tarea de calmar el sector para evitar que la incertidumbre, y en cuanto a esto expresó, «Hemos decidido que no buscaremos la posible adquisición de FTX«.

En una reciente entrevista, Changpeng Zhao mejor conocido como CZ opinó, «Necesitamos regulación». Afirmación que es directamente opuesta a la naturaleza de las criptomonedas y de allí se despliega su inestabilidad.

En este sentido, Zhao explicó, «como industria necesitamos más transparencia. Necesitamos trabajar junto a los reguladores de todo el mundo para hacer la industria más robusta. Los reguladores tienen que jugar un importante rol, aunque no podemos culpar de esto a ninguna parte concreta».

Zhao una de las personas más influyentes del mundo de las cripto defiende «La regulación y la innovación no se excluyen mutuamente. Los inversores en criptomonedas merecen un acceso seguro a las tecnologías y prácticas emergentes, incluidas las NFT, las monedas estables, las apuestas, la minería de rendimiento y más».

To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 14, 2022