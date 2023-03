¿Qué pasó con el arresto de Donald Trump?

Nueva York, NY.- Los fiscales de la ciudad de Nueva York sentenciaron como falsa expectativa los comentarios de Donald Trump de un supuesto arresto que se iba a llevar a cabo el pasado martes, lo que aprovecharon algunos republicanos para agregar una investigación sobre el pago por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels.

El sábado 18 de marzo, Donald Trump aseguró que sería arrestado el martes, en medio de la investigación de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

Ver más: Donald Trump denuncia que lo arrestarán el martes

Sin embargo, hasta el miércoles 22 de marzo, un gran jurado que escuchaba evidencia en el caso de Stormy Daniels no había emitido ninguna acusación. Ya para el jueves, la oficina de Alvin Bragg, fiscal de distrito demócrata envió una carta a los presidentes del comité.

Esta carta de Bragg explicó, «solo se produjeron después de que Donald Trump creó una falsa expectativa de que sería arrestado al día siguiente. Y, según los informes, sus abogados lo instaron a intervenir».

Además, Bragg en su carta reveló que su oficina se encontraba «investigando acusaciones de que Donald Trump cometió violaciones de la ley penal del estado de Nueva York». Por el contrario, Trump ha negado fervientemente haberse involucrado con la actriz porno.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023