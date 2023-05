Qué dicen los estadounidenses frente al incumplimiento de la deuda

Washington, DC.- Una encuesta de Ipsos, concluyó que los estadounidenses están muy preocupados por el posible incumplimiento de la deuda por parte de la administración Biden, mientras las reuniones están fluyendo con el Congreso para elevar el techo de la deuda.

Parte de la encuesta mostró que ni el mismo presidente Biden ni el Congreso liderado por los republicanos tienen una clara estrategia de acuerdo con la opinión pública. Por tal motivo, las reuniones buscan acordar el aumento del límite de deuda de $31.4 billones.

Ver más: Biden y McCarthy de cara al posible incumplimiento del techo de la deuda

De momento el U.S. Department of the Treasury, indica que podría quedarse sin dinero para cumplir con los pagos de las cuentas de Estados Unidos, para el 1 de junio. Esto a menos que el Congreso aumente el límite de endeudamiento.

Por su lado, los economistas confirman que el impago resultante agitaría los mercados financieros mundiales. Esto traería como consecuencia el hundimiento de Estados Unidos en una recesión.

No serious person – Republican or Democrat – has ever thought defaulting on America's debt was an option. pic.twitter.com/7FgGkguHHx

— President Biden (@POTUS) May 16, 2023