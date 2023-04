Puentes de Estados Unidos recibirán inversión de casi $300 millones

Washington, DC.- La administración Biden anunciará el jueves 13 de abril, una inversión de alrededor de $300 millones en fondos de su emblemática ley de infraestructura destinados a nueve proyectos de puentes en todo Estados Unidos.

Esta ley de infraestructura es una realidad gracias al apoyo de demócratas y republicanos que aprobaron en el Congreso de Estados Unidos. Así pues es considerado uno de los logros legislativos más importantes de Biden. Por tal motivo, la ejecución de estos logros son fundamentales para una posible candidatura a la reelección.

Tanto el presidente Biden, la vicepresidente Kamala Harris, el secretario de Transporte Pete Buttigieg entre otros servidores públicos visitarán algunos lugares del puente. Esto con el fin de debatir la financiación para los ocho estados del país.

Un comunicado de The White House, «Estos puentes dan servicio a 230.000 vehículos combinados por día, y estas inversiones ahorrarán tiempo y dinero a los contribuyentes al reducir la congestión y realizar las mejoras que se esperaban desde hace mucho tiempo».

