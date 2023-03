Millonaria inversión en tecnología para impulsar la movilidad

Washington, DC.- El Department of Transportation anunciará el martes una inversión de $94.8 millones destinados a 59 proyectos de tecnología avanzada con el fin de impulsar la seguridad vial y mejorar la confiabilidad del tránsito.

De este modo, la Ley de Infraestructura de $1 billón de noviembre de 2021 dedicará $500 millones durante los próximos cinco años para invertir en proyectos de movilidad «inteligente».

Parte de estas innovaciones «inteligentes» consisten en la incorporación de drones y sensores para proyectos de transporte.

Así pues, Pete Buttigieg, secretario de Transporte de Estados Unidos dijo que las subvenciones, «fomentarían las innovaciones que mejoran la vida cotidiana de las personas, haciendo que el transporte sea más seguro, más confiable, más eficiente y más sostenible».

Technology and innovation are reshaping our transportation systems. And with federal funding, we are helping to ensure that these changes are for the better. Delighted to announce the first 59 SMART grant awardees across the USA. https://t.co/2In6FrR9hn

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) March 21, 2023