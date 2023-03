Pronóstico de tormenta de primavera traerá hielo y tornados

Nashville, TN.- Los meteorólogos prevén una inmensa tormenta de primavera que iniciará desde el oeste del país, formando un frente de clima extremo de 1.609 km (1.000 millas), desde los Grandes Lagos hasta Texas este viernes.

De este modo, los meteorólogos pronosticaron ventiscas, lluvia helada, tornados, tormentas eléctricas y lluvias torrenciales. Además, se estima que la zona afectada desde este viernes por la tarde hasta la madrugada del sábado comprenderá desde el valle medio del Mississippi hasta el este de los valles inferiores de Ohio y Tennessee.

Ver más: Nuevo episodio de lluvias, nevadas y fuertes vientos

Así pues, el National Weather Service (NWS) precisó que el mayor riesgo de tornados radica en una región al este de Iowa, al noroeste de Illinois y al noreste de Missouri. También una zona aislada del sur que va desde el noroeste de Arkansas, al sur de Missouri hasta el extremo occidental de Kentucky y el oeste de Tennessee.

En general la zona afectada comprende una población de 3.5 millones de residentes, incluyendo ciudades como Memphis, Tennessee, Cedar Rapids y Davenport, Iowa, y Jonesboro, Arkansas, de acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas del NWS en Oklahoma.

7:27am CDT #SPC Day1 Outlook Moderate Risk: Eastern parts of Iowa/Missouri/Arkansas Illinois western parts of Kentucky/Tennessee, and northern Mississippi https://t.co/TgJgC6cQZw pic.twitter.com/SSQRvpfgW8

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 31, 2023