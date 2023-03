Paso de tornado dejó 25 muertos y decenas de heridos

Silver City, MS.- Un poderoso tornado golpeó a Mississippi dejando un saldo negativo de 25 muertos en esta localidad y otra persona en Alabama, además de destruir cientos de edificios, en solo una hora de permanencia en el suelo de acuerdo con el National Weather Service (NWS).

Por su lado, el presidente Biden ordenó llevar ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatal, tribales y locales en las zonas más golpeadas, según un comunicado de The White House. Se especificó que los fondos estarán disponibles para los afectados de los condados de Carroll, Humphreys, Monroe y Sharkey.

Por ejemplo, la ciudad de Rolling Fork, de unos 1.900 habitantes al oeste de Mississippi fue la más afectada. Casas destruidas, vehículos lanzados, troncos de árboles y hasta una torre de agua quedaron destruidos en el piso.

Tate Reeves, gobernador de Mississippi visitó Silver City para declararlo en estado de emergencia como a las otras zonas afectadas por el tornado. Así pues, en su cuenta de Twitter publicó, «La escala del daño y la pérdida es evidente en todos los lugares afectados hoy».

Over 700k electric customers are without power across the eastern #USA , Due to severe weather moving through the area. With 387k out in #Ohio . [2023-03-25 5:06 PM EST] https://t.co/kJ0OPcOSrS #PowerOutage pic.twitter.com/93XlV1rwpF

De acuerdo con el sitio web, PowerOutage.us aproximadamente 26.000 usuarios se quedaron sin electricidad, hasta el sábado por la noche sobre todo en Mississippi, Alabama y Tennessee debido a las secuelas del tornado.

I have declared a State of Emergency in the Mississippi counties impacted by last night’s severe storms including tornadoes.

We will marshal every available resource on behalf of our neighbors in need. We’re here for the long haul. pic.twitter.com/yPENOSfZwr

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023