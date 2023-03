Nuevo episodio de lluvias, nevadas y fuertes vientos

Los Ángeles, CA.- Los meteorólogos advierten que California será golpeado con ráfagas de vientos que alcanzarán la fuerza de un huracán, acompañadas de lluvias torrenciales y fuertes nevadas en las montañas tras la última oleada del inclemente clima invernal que se originó en el Pacífico.

Las advertencias y avisos de fuertes vientos invadieron gran parte de California. Es decir, desde la frontera con México hasta el área de la Bahía de San Francisco. Pero también las montañas altas fueron advertidas de una posible caída de nieve de varios pies de altura.

Por su parte, el National Weather Service (NWS) hizo lo propio al emitir un aviso de lluvia excesiva en parte de la costa sur de California. Pronosticando un 40% de probabilidad de que las lluvias exceden las condiciones de inundación repentina.

Por ejemplo, la zona que abarca el centro de Arizona y que incluye gran parte del área metropolitana de Los Ángeles, tiene una alerta de inundaciones. Además, se espera que el martes 21 de marzo, la tormenta se expanda más allá de California llegando a la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas trayendo nieve, aguaceros y duros vientos.

There is now a 🔴MODERATE risk of Excessive Rainfall for part of Southern California on Tuesday 3/21 where the heaviest rainfall is expected with the atmospheric river event. Use extra caution if traveling in this area tomorrow! https://t.co/ObZSLmDrPZ

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 20, 2023