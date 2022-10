Ascendió a 76 el número de fallecidos en Florida

Miami, FL.- El paso del huracán Ian dejó un número de fallecidos en Florida de 76 personas fallecidas, además ahogó casas, arrasó con carreteras y derrumbó líneas eléctricas, mientras que cuatro personas murieron en incidentes inherentes al sistema de tormentas en Carolina del Norte, según las autoridades.

Al tiempo, alrededor de 900.000 usuarios en el estado de Florida se quedaron sin electricidad en la madrugada del domingo de acuerdo con PowerOutage.us. En Carolina del Norte, alrededor de 30.000 personas se quedaron sin electricidad.

Ver más: Huracán Ian deja Florida mientras se dirige a Carolina del Norte

El huracán Ian que tocó tierra, el miércoles pasado bajo categoría 4, se debilitó a ciclón postropical el sábado. En este sentido, se espera que el huracán Ian sea clasificado como el más costoso en la historia de Florida.

Esta devastación se propagó desde los pueblos costeros de Florida hasta algunas ciudades del interior como Orlando. Sin embargo, se sintió con más fuerza en comunidades de la costa del suroeste, como Fort Myers y Naples.

1.6 million electric customers remain without power across the south east #USA from #HurricaneIan.

1.2 million out in #Florida

294k out in #NorthCarolina

77k out in #Virginia

47k out in #SouthCarolina

[2022-09-31 10:38 AM EDT]https://t.co/SWmJJoWDwb #PowerOutage pic.twitter.com/MYht6Kj6GF

— PowerOutage.us (@PowerOutage_us) October 1, 2022