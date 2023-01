Prohíben la venta de mascotas en tiendas de animales

Nueva York, NY.- El estado de Nueva York emitió oficialmente la resolución donde se prohíbe la venta de mascotas como perros, gatos y conejos que provienen de criaderos en las tiendas de animales, con la finalidad de detener el maltrato decantado del comercio animal.

En un comunicado, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York expresó, «Los perros, gatos y conejos de todo Nueva York merecen hogares cariñosos y un trato humanitario». Este comunicado asegura que este avance apunta a reducir los malos tratos contra los animales.

Ver más: Adopción de perros y gatos sin cargo

Esta nueva legislación se origina por los criaderos que no están bien regulados en Estados Unidos. Lo que perjudica directamente el bienestar de los animales que están en estos comercios.

Prohíben en Nueva York la venta de mascotas como: perros, gatos y conejos en tiendas de animales

De hecho, en muchos de estos comercios de animales solo se le ofrecen las condiciones mínimas de supervivencia a decenas, y en casos a cientos de mascotas. Las mismas, en ocasiones, permancen enjauladas durante toda su vida a la espera de un comprador.

De acuerdo con el Humane Society of the United States en Estados Unidos funcionan cerca de 10.000 criaderos de mascotas. Pero de esta cifra, menos 3.000 criaderos están regulados por el U.S. Department of Agriculture (USDA).

Ver más: La historia de Flossie, la gata más longeva del mundo

En conclusión la nueva legislación entrará en vigor hasta el próximo 2024. Lo que propone que las tiendas de mascotas estén destinadas para ubicar animales en adopción, impulsar iniciativas para adoptar mascotas o alquiler estos lugares para refugios.

Sin embargo, la ley no afecta del todo a los criaderos. Porque se seguirá permitiendo comprar y vender cachorros en dichos establecimientos, pero con la diferencia que las personas puedan conocer la procedencia de estos animales.

Video: Regale una mascota en Navidad y empiece el año con un peludo en casa