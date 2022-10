adopciones-sin-cargo-de-perros-y-gatos

Charlotte, NC.- Animal Care & Control, del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, comienza este martes una jornada de adopción de perros y gatos sin cargo.

La jornada coincide con la celebración del Día Mundial de los Animales promovida por la Organización Mundial de Protección Animal. El objetivo principal es generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción.

Ver más: Tú puedes dar un hogar temporal a las mascotas

Animal Care & Control es una agencia multifacética dedicada a brindar servicios de cuidado de animales en Charlotte y Mecklenburg. “Somos una organización que valora las asociaciones comunitarias y el trabajo conjunto para construir un mundo mejor para los animales y las personas que los poseen”.

Today starts our fee waived adoptions (with a monetary donation) on all adoptable and pre-adoptable dogs and cats! @BISSELLPets #EmptyTheShelters event runs through Oct 8 so come visit 8315 Byrum Dr to take advantage of this special. pic.twitter.com/hApUOJRYx7

— CMPD Animal Care&Control (@animalscmpd) October 1, 2022