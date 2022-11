La historia de Flossie, la gata más longeva del mundo

Liverpool, Inglaterra.- La gata más longeva del mundo se llama Flossie, superando al gato más longevo del mundo de 38 años de edad y tres días, llamado Crème Puff, que falleció el 6 de agosto del 2005.

Flossie es una gata callejera adoptada por un empleado del Hospital de Merseyside en Liverpool, al noroeste de Inglaterra. La gata más longeva del mundo nació en 1995 y vivió sus primeros 10 años con su primer dueño.

Posteriormente pasó 14 años por la hermana de su antiguo dueño, que al fallecer pasó al cuidado de uno de sus hijos. Aquí estuvo solo tres años, para luego pasar al cuidado de la Asociación Cats Protection, fundada e n 1927. Institución que ha administrado a 1.5 millones de gatos a nuevas familias.

En este sentido, Naomi Rosling, coordinadora de esta sede de la organización benéfica en un comunicado precisó, «Nos quedamos estupefactos cuando vimos que los registros veterinarios de Flossie mostraban que tenía 27 años».

Flossie is living out her final years in style 🥰️ pic.twitter.com/6ENuHGTk4q

— Guinness World Records (@GWR) November 24, 2022