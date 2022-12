Problemas de escasez de agua tras tormenta invernal

Jackson, MS.- Los habitantes de la capital de Mississippi, Jackson tienen problemas de escasez de agua corriente limpia en sus hogares tras la helada de tormenta invernal que golpeó la infraestructura de agua de la ciudad generando una nueva crisis.

De este modo, los habitantes de Jackson, en su mayoría afroamericanos, denuncian que su principal planta de tratamiento de agua no ha recibido el mantenimiento adecuado por años.

Para el mes de agosto, las bombas fallaron luego de las inundaciones históricas a los largo del Río Pearl. Esto provocó que se cortara el agua corriente por completo para los 150.000 residentes de la capital de Mississippi; y unos 30.000 habitantes de sus alrededores.

En este sentido, el alcalde demócrata de Jackson, Chokwe Antar Lumumba recomendó a los residentes de la ciudad hervir el agua antes de usarla para beber o cocinar. Al mismo tiempo, se establecieron puntos de distribución de agua potable embotellada todos los días.

We are ONLY able to deliver water to the elderly or those with disabilities. And even those delivery resources are stretched thin. If you can pick up water for someone in need, please do so.

— City of Jackson Mississippi (@CityOfJxnMS) December 27, 2022