Deshielo rápido puede traer inundaciones en Buffalo

Buffalo, NY.- Tras el desastre de la Tormenta Elliot por sus fuertes nevadas ya se pronostica un calentamiento rápido lo que podría traer como consecuencia inundaciones en Buffalo convirtiendo el paisaje helado en aguanieve.

Por su parte, los trabajadores de las carreteras y los residentes del oeste del estado de Nueva York trabajaron para contrarrestar las consecuencias materiales de la Tormenta Elliot.

Buffalo con un viento a favor del lago Erie y el lago Ontario se convirtió en la zona cero de una congelación profunda del Ártico y una tormenta invernal masiva. La misma se extendió desde el noreste del país cerca a Canadá hasta la frontera sur con México.

En este sentido, Buffalo se convirtió en la zona más afectada por la Tormenta Elliot, que dejó al menos 32 muertes hasta este martes. Los equipos de seguridad continuaron localizando fallecidos al tiempo que retiran vehículos enterrados en la nieve, luego de que las nevadas comenzaron a disminuir.

PLEASE SHARE! The @NFTAMetro is restoring service to the following bus routes: 4 Broadway 8 Main 24 Genesee 25 Delaware 34 NF Blvd 35 Sheridan 40 Buffalo-NF 50 Buffalo Ave 52 N. End Circulator 55 Pine Ave 59 NCCC Rail service will resume at 11am. Paratransit is still suspended.

Sin embargo, en todo Estados Unidos hubo 60 fallecidos que perecieron en incidentes relacionados con el clima que ocasionó la tormenta de nieve, de acuerdo con NBC News.

The ROOK is the perfect machine to clear vehicles or obstructions from the roadway, so they can be cleared by plows! #buffalo #blizzard2022 pic.twitter.com/GYtasGperi

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) December 27, 2022