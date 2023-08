Primo del tirador de Uvalde quería hacer una matanza

Los Ángeles, CA.- Nathan James Cruz, primo del tirador de Uvalde, Salvador Ramos famoso por protagonizar la masacre que dejó 21 muertos en 2022, fue arrestado el lunes 7 de agosto por amenazar con hacer otro mortal tiroteo en contra de una escuela de San Antonio, Texas.

El primo de Salvador Ramos de 17 años de edad, fue detenido luego de que supuestamente anunciara de un plan para «hacer lo mismo» que su primo. Es decir, asesinar a unos 19 niños y 2 profesores como pasó el 24 de mayo de 2022 en la Robb Elementary School, TX.

Por el momento, Cruz está siendo investigado luego de que la Bexar County Sheriff’s Office respondiera una llamada de denuncia. Supuestamente, la llamada de un familiar pedía ayuda de salud mental para el menor de 17 años.

Inicialmente, se explicó que el familiar -que vive al otro lado de la calle de una escuela primaria- dijo que «la escuela comenzará pronto». Aunado a la amenaza contra la escuela, Cruz intentó comprar un rifle AR-15, además de amenazar a un familiar.

BREAKING SAN Antonio police have arrested Nathan Cruz, 17, on charges of making terroristic threats to the public and a member of his family. Cruz is the cousin of the Uvalde mass shooter, according to the warrant: pic.twitter.com/3XmL3p81Ia

— Dillon Collier (@KSATDillon) August 7, 2023