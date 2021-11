Primera latina hace historia en liderar periódico en Harvard

Cambridge, MA.- Raquel Coronell Uribe de 23 años, será la primera presidenta hispana del Harvard Crimson de la Universidad de Harvard considerado el periódico más antiguo de Estados Unidos, desde que se fundó aproximadamente hace 150 años.

Raquel, luego de vencer la leucemia está haciendo historia en Harvard y así expresó semajante logro, «Es un honor poder estar en este puesto».

Además agregó a su declaración, «Al mismo tiempo, creo que debía haber pasado antes. Estoy segura de que ha habido muchas personas latinx calificadas que podrían haber sido presidente en el pasado».

Raquel Coronell de origen colombiano es estudiante de tercer año con especialización en historia y literatura y fue elegida para «Turkey Shoot». Un proceso de trabajo de un año, donde involucra documentar entrevistas, redacción de documento, discurso y panel de entrevista.

