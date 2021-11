Postúlece en el programa de pasantías de Carolina del Norte

Charlotte, NC.- El programa de pasantías de Carolina del Norte brinda a los estudiantes la opción de trabajar 40 horas semanales, durante 10 semanas ganando $12 la hora, al tiempo que el pasante tiene la oportunidad de ganar una experiencia laboral profesional relacionado con sus áreas de estudio.

Asimismo, el programa pone a disposición un amplio abanico de puestos de pasantías durante el verano en varias agencias del estado en todo Carolina del Norte.

Por su parte, un Consejo de Pasantías de Carolina de Norte, es responsable de evaluar y seleccionar tanto los proyectos como los pasantes. La invitación es para que los interesados realicen las solicitudes de forma on line. De manera que, aquí están los pasos para dicho proceso:

1. Cree su perfil de cuenta en línea.

2. Luego, solicite cualquier puesto que figure en la lista a través del sistema de solicitud de empleo en línea. Puede solicitar hasta tres pasantías. (Sugerencia: Busque “ pasantía ” para encontrar publicaciones fácilmente. Todas las publicaciones comenzarán con, “Pasantía en el estado de Carolina del Norte -…”

3. Haga clic aquí para postularse.

