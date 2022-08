Primer estado en aprobar ley para restringir el derecho al aborto

Washington, DC.- El primer estado en aprobar una ley para restringir el acceso al aborto es Indiana, luego de que el Tribunal Supremo revocara el fallo mejor conocido como «Roe vs Wade» de 1973, que amparaba el aborto a nivel federal.

Asimismo, dos cámaras del parlamento estatal aprobaron esta iniciativa. Posteriormente, fue firmada por el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, que inmediatamente la proclamó como ley.

Por ahora se sabe que la ley entrará en vigor a partir del 15 de septiembre. De esta forma, Indiana se suma a otros nueve estados de los 50 estados de Estados Unidos, que tienen leyes prohibitorias casi en su totalidad del aborto.

Por el contrario, el bloque demócrata de las dos cámaras del parlamento estatal rechazó la iniciativa. Pese a esta resistencia, la ley fue aprobada porque en el estado de Indiana los republicanos tienen la mayoría. Además, según datos del Pew Research Center, por lo menos el 72% de la población es cristiana en el estado del medio oeste del país.

I charged the Governor's Public Health Commission with performing a study of our public health system & making recommendations to ensure Hoosiers can access the services they need to achieve their best health regardless of where they live. @StateHealthINhttps://t.co/nae72TN1kB

— Governor Eric Holcomb (@GovHolcomb) August 5, 2022