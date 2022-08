Biden firma orden que protege viajes para abortos

Washington, DC.- El presidente Biden firmó hoy una orden ejecutiva destinada a acompañar a aquellas personas que están obligadas a viajar a otros estados del país, para acceder al aborto y cuidados esenciales de salud reproductiva.

De esta manera, la administración Biden estará asegurando que los proveedores de atención médica cumplan con la ley federal. La misma evita la discriminación y asegura que los proveedores de cuidados médicos cumplan las leyes federales establecidas con respecto al derecho al aborto.

En este sentido, estas leyes federales están contra la discriminación. De este modo, las agencias federales miden las consecuencias de la abolición del derecho al aborto en Estados Unidos.

Desde su cuenta oficial @POTUS el presidente Biden, precisó, «Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance, incluso tomar medidas enérgicas como la Orden Ejecutiva que firmé hoy, para salvaguardar el acceso a la atención del aborto».

I am committed to doing everything in my power, including taking strong action like the Executive Order I signed today, to safeguard access to abortion care. pic.twitter.com/eFXVnlb6j1

Anteriormente, Alexis McGill Johnson, presidenta del Fondo de Acción de Planned Parenthood, precisó, “Tal como vimos en Kansas anoche, la gente apoya abrumadoramente los derechos reproductivos y exige tener la libertad de tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de su salud».

🎉 VICTORY 🎉 Today, Kansans voters have rejected a ballot measure that would have eliminated any right to abortion in the state’s constitution and would have opened the door to dangerous abortion bans. 1/2 pic.twitter.com/IZwenjJVr8

— Planned Parenthood (@PPGreatPlains) August 3, 2022