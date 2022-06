Posible pena por distribuir fármacos adulterados contra el VIH en EE. UU.

Miami, FL.- Un hombre de 51 años fue arrestado y acusado por distribuir fármacos adulterados contra el VIH a pacientes de todo Estados Unidos, según el U.S. Department of Justice.

Se trata de Lázaro Hernández que adquirió, «grandes cantidades de fármacos contra el VIH de manera ilegal y luego fabricó etiquetas falsas y otra documentación». Con esto Lázaro manipuló para que estos medicamentos de «alto precio» parecieran legítimos.

Además se detalló que para desarrollar el plan Lázaro y su cómplices, establecieron compañías de distribución mayorista de medicamentos autorizadas tanto en Florida, como en Nueva Jersey, Connecticut y Nueva York.

De esta manera, la red de fraude usó estas compañías para vender «fármacos adulterados con grandes descuentos», a otros cómplices en distribuidores mayoristas de productos farmacéuticos en Misisipi, Maryland y Nueva York.

Man Arrested for Allegedly Distributing Over $230 Million of Adulterated HIV Medicationhttps://t.co/joJTt3OCkd

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 17, 2022