Cuatro horas para evacuar un edificio en Florida

Miami, Fl.- El edificio Tower Hemispheres Condominium de la ciudad de Halladale Beach, en Florida recibieron una orden para evacuar la estructura que deberán cumplir en menos de 4 horas, porque las autoridades consideran que la edificación es «estructuralmente inseguro».

En este sentido, la alcaldía de la población de Halladale Beach, contiguo al reconocido Miami-Dade, precisó a los residentes del Tower Hemispheres Condominium, construido en 1965, que deben abandonar el edificio antes de la medianoche.

Ver más: Gerente de gasolinera Shell vendió a $0.69 el galón en lugar $6.99

De esta manera, se detalló a los propietarios e inquilinos, «hasta que un ingeniero profesional certifique que el edificio es seguro y no amenaza«, haciendo referencia a la vida de los residentes.

Tras el trágico derrumbe del edificio residencial de 12 plantas del Champlain Towers South, de Surfside, situado en el condado de Miami-Dade; muchos edificios de apartamentos se han visto en la obligación de ser evacuados.

Updated emergency contact number for residents affected by the evacuation: (954) 266-5320 pic.twitter.com/j5cTbRglOv

— Hallandale Beach (@MYHBeach) June 18, 2022