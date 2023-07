Posible huelga de la empresa de envíos UPS sería un desastre

Atlanta, GA.- La amenaza de huelga de la empresa de transporte de paquetes en Estados Unidos United Parcel Service (UPS) podría ser «una de las más costosas en al menos un siglo» superando los $7.000 millones en un paro laboral de 10 días, según el grupo Anderson Economic Group (AEG).

El panel de expertos especializados en el impacto económico de las acciones laborales expresó el jueves 13 de julio, que las pérdidas de clientes de UPS alcanzaría los $4 mil millones. Al tiempo que en salarios directos perdidos serían más de $1 mil millones.

Por ejemplo, para el año 1997 una huelga de 15 días interrumpió el suministro de bienes, alcanzando un costo a la empresa de paquetería más grande del mundo unos $850 millones de dólares.

Otras de las consecuencias de esta huelga de 1997 fue la huída masiva de clientes a sus rivales, como por ejemplo FedEx.

A job at UPS is more than just a job. And we’re proud to offer our employees industry-leading pay and a benefits package our competitors can only dream of. Hear what our employees say about the benefits at UPS. 👇 pic.twitter.com/1Ea6nmpJ5o

— UPS (@UPS) July 11, 2023