Trabajadores de Tyson Foods van a huelga

Chicago, IL.- Más de un centenar de trabajadores de una planta de pollos de Tyson Foods Inc., se declararon en huelga el lunes 10 de abril donde exigen un mejor trato justo antes de que la compañía de alimentos cierre las instalaciones.

La corporación multinacional con sede en Springdale, Arkansas, tiene planeado cerrar operaciones el 12 de mayo. Con esta decisión Tyson Foods eliminará poco menos de 1.000 empleos no sindicalizados.

Así pues, Magaly Licolli, directora de Venceremos, una organización que defiende a los trabajadores avícolas en Arkansas dijo que los empleados decidieron declararse en huelga por no recibir sus pagos completos por el tiempo de vacaciones acumulados.

No obstante, la empresa de pollo respondió que ya tenía una política para pagar de forma completa a los empleados por sus vacaciones o vacaciones no utilizadas.

Please support Tyson workers on strike in Arkansas and help them win their demands! Meat processing workers are often invisibilized in our food chain. Their work is demanding, hazardous, and underpaid. https://t.co/4ERmmNsN18

— Venceremos (@VenceremosAR) April 10, 2023