Industria del entretenimiento muy afectada por la huelga de guionistas

Los Ángeles, CA.- Desde que inició la huelga de guionistas liderada por el Writers Guild of America West (WGA) el pasado 2 de mayo, la industria del entretenimiento se ha visto afectada en particular las series como «The Last of Us», «Cobra Kai» y «Stranger Things» que llagaron a frenar sus producciones.

Posteriormente al fracaso con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), para un nuevo contrato colectivo, la WGA llamó a sus más de 10.000 miembros a un paro indefinido.

Este llamado a paro se da después del vencimiento del contrato anterior. De este modo, los escritores paralizaron la industria y casi de inmediato se sintieron las consecuencias.

De “Stranger Things” a “The Last of Us”: así afecta la huelga de guionistas a la industria del entretenimiento

Los programas nocturnos de entrevistas como «The Tonight Show starring Jimmy Fallon», «The Late Show», «Saturday Night Live», entre otros también pararon la producción de nuevos capítulos.

En este caso, los hermanos Matt y Ross Duffer, escritores y creadores de la popular serie «Stranger Things», en un comunicado dijeron que no continuarían con la serie de Netflix, hasta que esté solucionado este conflicto entre la AMPTP y el WGA.

Por su parte, la reciente y aplaudida serie de HBO Max, «The Last of Us», protagonizada por el hispano, Pedro Pascal, también pausó la producción de la segunda temporada desde el pasado 11 de enero.

Finalmente, los escritores están reclamando aumentos salariales; retribución justa de los pagos -que reciben los equipos creativos cuando su proyecto es transmitido por algún medio-; como también la regulación de la inteligencia artificial y contratos fijos.

