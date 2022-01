Cancelación masiva de cruceros por el Caribe

Miami, FL.- En un comunicado, Norwegian Cruise Line, la compañía naviera estadounidense-bermudeño, subsidiaria que centra sus operaciones de cruceros por el Caribe con sede en Florida, anunció la cancelación y reprogramación de salidas de casi una decena de próximos viajes en seis de sus barcos.

Asimismo, le comunicado detalló, «Nuestra primera prioridad es la salud y la seguridad de nuestros huéspedes, la tripulación y las comunidades que visitamos. Debido a las restricciones de viaje en curso, hemos tenido que modificar algunos viajes y, lamentablemente, hemos tenido que cancelar otros”.

Ver más: Todo el peso de la ley por asesinato de afroamericano

De esta manera, el negocio de los cruceros por el Caribe sigue deteriorándose debido a los brotes de covid-19 que se dan en estos. Por su parte, las políticas de destinos de EE: UU., establecen el impedimento de desembarco a los viajeros. Gracias al alto riesgo de contagiarse de covid-19, aún y cuando, se cuente con el esquema completo de vacunación.

Did you know that all Dry January Rules are suspended on cruises? You can thank us later 🤝

— Cruise Norwegian (@CruiseNorwegian) January 9, 2022