Mortal Tormenta de nieve se extiende por EE. UU.

Washington, DC.- El centro de Estados Unidos es el foco de bajas temperaturas, tras una tormenta de nieve que ya causó 5 muertes y dejó a miles de personas atascadas en las autopistas con el tránsito inmóvil por horas.

Según el Montgomery County Police Department, el lunes por la noche, tres personas fallecieron en Maryland cuando el vehículo en el que viajaban impactó con un quitanieves. Asimismo, dos niños falleciron a raíz de caída de árboles.

Al mismo tiempo, cientos de viajeros amanecieron atrapados en sus vehículos en la ruta interestatal 95 en Virginia. Aquí, muchos conductores apagaron sus motores al quedarse sin combustible, y decidieron abandonar los autos para caminar en busca de albergue.

We’re making significant headway to remove disabled vehicles, & tractor trailers from I-95 then plow trains will come through to remove snow and ice. I-95 NB still closed between exit 104/Rt. 207 in Caroline to PW. I-95 southbound is closed at exit 152 to exit 136/Centreport Pkwy pic.twitter.com/9bfonXi6cV

— VDOT Fredericksburg (@VaDOTFRED) January 4, 2022