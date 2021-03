San Francisco, CA.- Un inmigrante nepalí vivió momentos difíciles mientras conducía su vehículo de Uber con tres pasajeras y una de ellas le tosió encima, le quitó el tapabocas y agarró su teléfono. Toda la agresión quedó grababa en la cámara interna del vehículo.

El suceso ocurrió en San Francisco, California. El video se hizo viral en redes sociales donde fue masivo el apoyo al conductor de Uber, Subhakar Khadka, de 32 años.

La agresión inició después de que Khadka se dio cuenta de que una de las pasajeras no llevaba mascarilla.

Ver más: Avanza proyecto antiinmigrante en Senado de Carolina del Norte

En el video se aprecia a una mujer, posteriormente identificada como Arna Kimiai, toser sobre el conductor de Uber a quien además le arranca la mascarilla y le toma el teléfono.

Khadka recuperó su teléfono y mostró hacia la cámara la mascarilla aparentemente rota. El hombre fue rociado además con gas pimienta después de que las mujeres bajaron del vehículo.

(More) We just got off phone w/ #uberdriver Subhakar Khadka (from #Nepal) who was attacked in #SF. He was stunned to hear of arrest of #malaysiaking (and pending surrender of #arnakimiai). Full story at 6p. @nbcbayarea @NextShark pic.twitter.com/mmpN95fhuC

— Raj Mathai (@rajmathai) March 12, 2021