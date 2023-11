Padre es acusado de matar a dos de sus hijos y herir a otros dos

Los Ángeles, CA.- Un padre de cuatro menores fue acusado por Los Angeles County Sheriff’s Department (LASD), el lunes 30 de octubre, de matar a dos de sus hijos y herir a los otros dos, luego de que los menores fueran encontrados en una casa en Lancaster, tras una llamada de emergencia por violencia doméstica.

LASD confirmó que tiene suficientes pruebas para acusar de asesinato y abuso infantil al padre de los cuatro niños, identificado como Próspero Serna, que fueron llevados al hospital con heridas muy graves, donde dos niños murieron.

Ver más: Tiroteo en Tampa durante la celebración de Halloween dejó 2 muertos

El departamento de policía dijo que el padre sospechoso había sido detenido por ser una persona de interés. Esta detención se hizo mientras se desarrollan las investigaciones, pero el LASD determinó que arrestará al hombre por cargos de homicidio y abuso infantil.

Se sabe que cuatro de las víctimas son menores de 10 años. Los niños fueron encontrados encerrados en una habitación con heridas graves.

If you, or someone you know may be the victim of domestic violence, there is help available. In the event of an emergency or life-threatening event, call 911. Visit our department’s website at https://t.co/8X6vBOs7K8 for more assistance. #DomesticViolenceAwarenessMonth pic.twitter.com/lCkIXjsgTW

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) October 30, 2023