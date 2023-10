Tiroteo en Tampa durante la celebración de Halloween dejó 2 muertos

Tampa, FL.- El Tampa Police Department arrestó al supuesto autor del tiroteo que dejó dos fallecidos y al menos 16 heridos de bala, el domingo 29 de octubre mientras las personas celebraban Halloween en un sector de bares de clubes en el histórico vecindario de Ybor City en Tampa.

La policía de Tampa comunicó que el sospechoso responde al nombre de Tyrell Stephen Phillips, de 22 años de edad.

Ver más: Hallado muerto sospechoso de masacre de Maine

Las víctimas mortales de este tiroteo en Ybor, Tampa fueron identificadas como un niño de 14 años de edad y un hombre de 20 años.

Este tiroteo en Tampa se llevó a cabo cuando cientos de personas disfrutaban las celebraciones con las temáticas de Halloween.

Chief Lee Bercaw, Mayor @JaneCastor, and @SuzyLopezSA will provide an update in reference to this morning’s fatal shooting in Ybor City at 3:00PM on our Facebook.

Stay tuned for live updates from the press conference. pic.twitter.com/okYuRP8fkx

— Tampa Police Department (@TampaPD) October 29, 2023