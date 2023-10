Hallado muerto sospechoso de masacre de Maine

Lewiston, ME.- Robert Card, el sospechoso de los tiroteos que cobraron la vida de 18 personas el pasado miércoles en Lewiston, Maine, fue encontrado sin vida por las autoridades.

El comisario del Departamento de Seguridad Pública de Maine, Mike Sauschuck, confirmó que Card se había infligido una herida de bala en la cabeza.

El cuerpo de Card, de 40 años, fue ubicado el viernes 27 de octubre alrededor de las 7:45 pm en Lisbon, una ciudad vecina de donde se produjo la tragedia que también dejó 13 heridos. Estaba cerca de un centro de reciclaje del cual lo habían despedido recientemente.

“La amenaza para el público ha terminado”, dijo la policía de Maine en su página de Facebook.

Card había servido en la reserva militar y estuvo hospitalizado en una institución psiquiátrica durante dos semanas. Hasta ese momento, se le consideraba una persona armada y potencialmente peligrosa.

