Niño de 10 años amenazó con matanza en su Escuela

Miami, FL.- Un niño estudiante de 10 años de edad, Daniel Isaac Márquez, de la Patriot Elementary School, fue detenido porque amenazó con una matanza al estilo de Uvalde, y el Department de Sheriff, compartió su aprehensión en sus redes sociales.

La publicación del Florida’s Law and Order Sheriff, Carmine Marceno, muestra a un menor de edad caminando con las manos en su espalda, de short y sweater camuflado, con medias blancas y Crocs azules.

Inmediatamente, el Equipo de Control de Amenazas fue, «notificado de inmediato sobre el texto y comenzó una investigación analítica».

Detienen a un niño de 10 años por amenazar con un tiroteo masivo en su colegio tras la matanza de Texas

Por el momento se sabe que el niño de 10 años, es estudiante del quinto curso. Según, Marceno, resaltó que «este niño hizo una amenaza falsa y ahora está experimentando consecuencias reales».

