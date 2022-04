Orsolya Gaal recibió 55 puñaladas de David Bonola

Nueva York, NY.- David Bonola, de 44 años fue arrestado tras una profunda investigación donde es acusado de asesinato, manipulación criminal y posesión criminal de arma, por asesinar con 55 puñaladas a Orsolya Gaal, de 51 años.

Según el jefe de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig, el detenido Bonola, hizo unas, «declaraciones incriminatorias». Además, se presume que el supuesto asesino y la víctima Gaal eran amantes.

Por su parte, la policía también dijo, extraoficialmente, que Bonola confesó su «horrendo» asesinato. Gaal fue apuñalada 55 veces, en el sótano de su casa en Forest Hills. El arma que se usó fue un cuchillo de cocina el sábado en la mañana.

Watch as @NYPDDetectives Chief James Essig provides an update in an arrest regarding the death of Orsolya Gaal. https://t.co/FvK8g6lJda

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 21, 2022