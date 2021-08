Nueva York cuenta con primera mujer gobernadora

Nueva York, NY.- La demócrata Kathy Hochul, de 62 años, juró como la primera mujer gobernadora de Nueva York poco después de la medianoche del martes.

Esto, luego de que su predecesor, Andrew Cuomo renunciara al cargo por estar envuelto en múltiples escándalos.

Ver más: Gobernador Cuomo renuncia tras acusaciones de acoso sexual

Kathy Hochul, es originaria de Buffalo, y se desempeñó como vicegobernadora de Cuomo desde 2015. Sin embargo, rara vez se veía junto a Cuomo, a menos que fuese en campaña.

Asimismo, en sus comentarios públicos después de que Cuomo anunció que dimitiría, Hochul trató de subrayar su distancia del ejecutivo. Al tiempo que, se preparaba para tomar las riendas y lanzar su propia apuesta por la reelección el próximo año.

Join me live for my ceremonial swearing-in as 57th Governor of New York: https://t.co/aIxyaStBFS

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 24, 2021