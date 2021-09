Nueva York ayudará a indocumentados con $27 millones

Nueva York, NY.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció hoy lunes que se distribuirán 27 millones de dólares para ayudar a indocumentados afectados por el huracán Ida. Víctimas por su estatus irregular no califican para fondos de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La gobernadora, durante una visita al condado de Queens, dijo, “Estamos estableciendo un nuevo fondo de ayuda de Ida para los neoyorquinos excluidos” de la ayuda federal.

Ver más: Aprueban salario mínimo a “delivery” en New York

Asimismo, los fondos serán distribuidos entre varias organizaciones de la comunidad y podrán solicitarse desde hoy mismo, indicó Hochul.

Además, explicó que 20 millones provienen de fondos del estado y siete de la ciudad de Nueva York. Y que para solicitar la ayuda solo se necesitará una carta del arrendador para confirmar dónde vive el solicitante o que vivió en dicho lugar durante el paso del remanente del huracán Ida por Nueva York, o la factura de servicios públicos.

At the Queens Museum promoting applications for new Hurricane Ida relief for undocumented New Yorkers. Watch live: https://t.co/tV8sMVdO1H

De esta manera, el fondo pagará hasta $ 36.000 para asistencia de vivienda y hasta 36.000 para otras necesidades.

Por otro lado, afirmó, “A veces estamos en guerra con la madre naturaleza, pero no dejamos a nadie en el campo de batalla. Traemos a todos con nosotros”.

Thank you to our federal partners for their continued support helping New Yorkers recovering from Hurricane Ida. https://t.co/Otcm1VkEpf

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 26, 2021