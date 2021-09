Aprueban salario mínimo a “delivery” en New York

New York, NY.- Los legisladores de la ciudad de New York aprobaron, este jueves, un paquete de leyes que garantiza varios beneficios para los delivery de comida, incluidos el salario mínimo, el acceso a baños y más.

Asimismo, el paquete de leyes, el primero de este tipo en una gran ciudad de EE.UU., beneficiará a los delivery de aplicaciones como Grubhub, DoorDash y Uber Eats.

Aunque otras ciudades han tomado medidas para regular la industria multimillonaria, ninguna ha sido tan extensa como el paquete de leyes introducido por el concejo de New York.

Por su parte, la concejal Carlina Rivera (D-Manhattan), que patrocinó la ley sobre el uso de baños. Dijo que había escuchado historias de trabajadores a los que se les pidió que pagaran para usar el baño en un restaurante, incluso durante la pandemia.

📣VICTORY FOR DELIVERISTAS📣

The @NYCCouncil just passed our historic package of legislation fighting for dignity for delivery workers! This victory belongs to @workersjusticep and #LosDeliveristasUnidos. I hope this is just the start of what we accomplish together.

Pa'lante ✊🏽 pic.twitter.com/ZArzCNbzXd

— Carlina Rivera 利華娜 (@CarlinaRivera) September 23, 2021