Washington, DC.- Karine Jean-Pierre será la nueva portavoz de la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera afroamericana y abiertamente homosexual para este cargo, así lo anunció el presidente Biden.

De esta manera, Karine Jean-Pierre, nacida en la isla francesa, Martinica, pero criada en Nueva York, sustituirá a Jen Psaki, quien dejará el cargo el 13 de mayo.

Ver más: USCIS anunció la Temporary Final Rule (TFR) para permisos de trabajo

Anteriormente, Jean-Pierre venía ejerciendo como «número dos» de Psaki desde que Biden tomó posesión como presidente en enero de 2021. De esta manera, se encargó, en distintas oportunidades, de contestar a las preguntas de reporteros en ruedas de prensa.

Jean Pierre a partir del 13 de mayo será el nuevo rostro de la Casa Blanca, en medio de un contexto económico desfavorable para Biden. Además de estar encarando, junto a la Unión Europea respuestas contra Rusia por su invasión a Ucrania.

Lots to say about how grateful I am to @POTUS and @FLOTUS and the Biden family for trusting me to serve as @PressSec and plenty of time before my last day to share, but today is about @KJP46 so a few thoughts on this remarkable woman who will soon be behind the podium every day.

— Jen Psaki (@PressSec) May 5, 2022