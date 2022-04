Cámara Baja otorga poderes a Biden de cara a Ucrania

Washington, DC.- La Cámara Baja de Estados Unidos anunció, este jueves, la aprobación de una medida legislativa que permite al presidente Biden, aplicar una ley de la Segunda Guerra Mundial (WW2) para enviar armamento a Ucrania en calidad de préstamo.

La medida fue apoyada tanto por demócratas como por republicanos, con 417 votos a favor y solo 10 en contra. Esta medida le permite a Biden entregar armas de forma rápida y con menos obstáculos burocráticos.

Esta legislación fue usada por primera vez en 1941 durante la WW2, antes de que entrase directamente en el conflicto, cuando Estados Unidos tenía como presidente a Franklin D. Roosevelt. En ese momento, Estados Unidos envió armamento a las Fuerzas Armadas del Reino Unido para batallar contra Alemania.

En su discurso desde The White House, el presidente Biden precisó que es «crucial», que el Congreso apruebe esta ayuda. Además argumentó que ceder ante la agresión de Rusia sería mucho más costoso.

I’m sending Congress a comprehensive legislative package that will enhance our unrelenting effort to hold accountable the Russian oligarchs who enable Putin’s war.

We need to seize the yachts, luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin’s kleptocrats.

— President Biden (@POTUS) April 28, 2022