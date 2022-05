USCIS anunció la Temporary Final Rule (TFR) para permisos de trabajo

Washington, DC.- El servicio de U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), anunció la Temporary Final Rule (TFR), que en teoría aumenta el período de extensión automática para la autorización de empleo y Documentos de Autorización de Empleo (EAD).

Estos están disponibles para algunos solicitantes que hacen renovación de EAD hasta 540 días. Este aumento entrará en vigor de manera inmediata este 4 de mayo de 2022.

Esta Temporary Final Rule (TFR), permitirá reducir las brechas en el empleo para que los no ciudadanos con solicitudes de renovación pendientes. Además, se cree que estabilizará la continuidad de las operaciones para los empleadores del país.

Por su parte, Ur M. Jaddou, director de USCIS, precisó, “Mientras USCIS trabaja para abordar los casos pendientes de EAD, la agencia ha determinado que la extensión automática actual de 180 días para la autorización de empleo es actualmente insuficiente”.

.@DHSgov posted a temporary final rule that temporarily increases the automatic extension period for employment authorization and EADs for certain renewal applicants who have filed Form I-765. To learn more, visit: https://t.co/6uLAZICKsc

— USCIS (@USCIS) May 3, 2022