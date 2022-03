New York Times aclara todo sobre el periodista Brent Renaud

Nueva York, NY.- El New York Times hizo el trágico anuncio que su antiguo corresponsal estadounidense, Brent Renaud, falleció en la localidad de Irpen en Ucrania, al oeste de Kiev bajo un ataque de las fuerzas rusas.

El New York Times precisó, «Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania».

Pese a que relacionan a la víctima como un corresponsal activo del New York Times, por el hecho de que llevaba una, «identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años», Brent Renaud no trabaja para el medio de comunicación.

Sin embargo, el New York Times expresó que está «profundamente entristecido por el fallecimiento de Brent Renaud». Al mismo tiempo, lo describió como un «talentoso cineasta». Qué, además, había colaborado con el medio a lo largo de los años.

Por su parte, la Policía de Kiev, confirmó la muerte de Renaud, culpando a las fuerzas rusas. En la misma confirmación, subrayó que el periodista pertenecía al prestigioso diario de la ciudad de Nueva York.

.@time says the journalist and filmmaker Brent Renaud, who was killed in Ukraine today, was there on assignment "working on a TIME Studios project focused on the global refugee crisis.“

"Our hearts are with all of Brent’s loved ones.”https://t.co/0dvXFECgmB pic.twitter.com/tJk7nCVqs7

— Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022