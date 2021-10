Murió Colin Powell exsecretario de Estado de EE. UU.

Maryland, ANN.- El exsecretario de Estado de EE. UU., Colin Powell, falleció este lunes a sus 84 años, quien estaba siendo tratado en el Centro Médico Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland.

Así lo confirmó su familia públicamente en un comunicado, «Hemos perdido a un extraordinario y amoroso esposo, padre, abuelo y un gran estadounidense».

Ver más: Bill Clinton hospitalizado en el Centro Médico de la Universidad de California

Powell, de origen humilde, fue un oficial del ejército altamente condecorado. Prestó servicio en Vietnam, una experiencia que más tarde ayudó a definir sus propias estrategias militares y políticas.

Colin Powell de confianza de varios de los principales políticos estadounidenses. Y, a pesar de sus propios recelos, ayudó a inclinar la opinión internacional en favor de la invasión de Irak en 2003.

General Powell's dedication to our nation’s young people is a legacy we are honored to continue in his memory. We ask that you keep his family in your thoughts today. https://t.co/gNnAF2DnQC

Colin a sus 52 años, fue el oficial más joven en ocupar el cargo y el primero de origen afroestadounidense. Además, cuando George H.W. Bush asumió la presidencia en 1989, fue nombrado presidente del Estado Mayor Conjunto, la posición militar más alta en el Departamento de Defensa de EE.UU.

Today, we are grieving the loss of General Powell. As our Founding Chair, he was instrumental in building America's Promise Alliance and a fierce advocate for our nation’s youth. We are proud to continue his work in improving the lives of young people. pic.twitter.com/BBjeLCtOe2

— America's Promise (@AmericasPromise) October 18, 2021