Tormenta de nieve paraliza a Washington

Washington, DC.- Algunas escuelas, las oficinas federales suspendieron sus actividades y tras grandes aeropuertos de la región, tras una fuerte tormenta de nieve que paralizó, este lunes, por horas la capital de Estados Unidos.

Asimismo, el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, sumó las 6,7 pulgadas (17 cm) de nieve. Un nivel no visto desde el 13 de enero de 2019.

La tormenta de nieve comenzó en la madrugada del lunes, extendiéndose hasta después del mediodía. Por su parte, tras la nevada, cerca de 448.597 clientes de Virginia y 79.470 de Maryland se quedaron sin servicio eléctrico.

Por otra parte, la nieve acumulada varió entre 5 y 10 pulgadas (12,7 y 25,4 centímetros), complicó la crisis aérea que enfrenta Estados Unidos, debido a la ola de contagios de covid-19 y la variante ómicron.

Winter has finally arrived in the DC area! Many flights have been proactively cancelled today so it’s important to check directly with your airline on any flight changes prior to coming to the airport. pic.twitter.com/25J3AiKAaE

— Reagan Airport (@Reagan_Airport) January 3, 2022