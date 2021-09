Miles de bomberos tratan de proteger a las Sequoia del fuego

California, SA.- Más de 3.000 bomberos se encuentran, este viernes, luchando contra el avance de las llamas en California para proteger a las gigantescas y milenarias Sequoia de dos grandes fuegos que queman en la zona.

Divididos entre los incendios bautizados como KNP y Windy en la ladera de la Sierra Nevada californiana, los efectivos de emergencias han logrado por el momento impedir que las llamas alcancen a los árboles más icónicos de Estados Unidos.

Se sabe, que una de las medidas de protección ha sido cubrir con láminas de aluminio las bases de varias de las Sequoia más populares del Bosque Gigante. Lugar, donde se encuentran cinco de los diez mayores árboles del mundo en cuanto a su volumen.

Asimismo, uno de los árboles protegidos con aluminio es la Sequoia conocida como General Sherman, que con una altura de 83,3 metros y un diámetro de 11,1 metros está considerada el mayor árbol de la Tierra, además de tener más de 2.300 años y atraer a visitantes de todo el mundo.

The Arrowhead Hotshots are one of two NPS-based hotshot crews in the U.S. This 20-person hand crew represents the highest standards of wildland firefighting/training. In this pic on 9/22, they’re conducting a burnout operation on the Giant Forest’s southwest side. #KNPComplexFire pic.twitter.com/L8YnfZCFMN

— Sequoia & Kings Cyn (@SequoiaKingsNPS) September 25, 2021