Nicholas toca tierra en la costa de Texas

Texas, HU.- La tormenta Nicholas convertida, este lunes, en un huracán de categoría 1 -de un máximo de 5- tocó tierra a las 06:00 GMT de hoy, frente a la costa de Texas, en el Golfo de México.

Así lo confirmó, el National Hurricane Center (NHC), a esa hora cuando dio, el aviso de marejada ciclónica, suspendiéndose desde Port Aransas hasta Port O’Connor, incluyendo Aransas Bay y San Antonio Bay.

Por su parte, a la 01:00 hora local, el ojo de Nicholas se ubicaba a 30 kilómetros al noreste de Matagorda y a unos 40 kilómetros de Freeport.

Flash flooding is possible over portions of coastal Texas and Louisiana through the middle of the week as Tropical Storm #Nicholas is expected to produce storm total rainfall of 5 to 10 inches, with isolated maximum amounts of 15 inches across those areas. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/VgzKk7h43H

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2021