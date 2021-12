Nueva York, NY.- El metro de Nueva York suspende el servicio de tres de sus líneas, este jueves, por la falta de personal provocado por la oleada de covid-19 que se registra en la ciudad.

Asimismo, el Metropolitan Transportation Authority (MTA) destacó en un mensaje oficial, lo siguientes, «Como todos en Nueva York, nos hemos visto afectados por la subida de casos de covid». Agregando, «Estamos operando todos los servicios que podemos con el personal con el que contamos».

De esta manera, la línea W, que recorre parte de Queens y Manhattan, fue suspendida este miércoles y también este jueves. Por su parte, las líneas B y Z dejaron de estar operativas este jueves, y la MTA no concretó cuándo volverán a la normalidad.

Sin embargo, las estaciones del metro de Nueva York seguirán estando abiertas las 24 horas del día los 7 días de la semana. Así sucedió durante buena parte de los más de 100 años de vida que tiene el sistema subterráneo de la Gran Manzana.

